Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга в Сочи также задержали на 8 часов

В Екатеринбурге на несколько часов задержали вылет авиарейса в Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе SU-2919 "Екатеринбург – Сочи" авиакомпании "Аэрофлот". По расписанию он должен был вылететь сегодня, 4 июля, в 15 часов 50 минут. Однако теперь планируемое время вылета – в 23 часа 40 минут этого же дня. Это подтверждает информация онлайн-табло аэропорта Кольцово.

На рейс ожидается 158 пассажиров, регистрация на него еще даже не открывалась. Причиной называется позднее прибытие воздушного судна.

"Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно. Транспортная прокуратура держит на контроле сложившуюся ситуацию", - заверили в ведомстве.

Напомним, что сегодня также на 8 часов был задержан рейс "Аэрофлота" из аэропорта Сочи в Екатеринбург.