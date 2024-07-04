04 Июля 2024
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Фото: Накануне.ru

В Нефтеюганске в третий раз замаячило появление мэра

В Нефтеюганске вскоре может появиться глава города. Дума назвала даты работы комиссии, в результате которой у третьего города Югры может появиться мэр.

"Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится в 10.00 2 августа 2024 г.", - сообщает городская дума на своей странице "ВКонтакте".

Принимать документы от кандидатов будут с 8 по 27 июля включительно по адресу Второй микрорайон, 25 дом, 308 кабинет. В рабочие дни подать документы можно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, в выходные – с 10.00 до 12.00.

Членами конкурсной комиссии назначены директор ООО "ГРАТУС" Алла Гайсина, депутат окружной думы Степан Пыталев, депутат думы Нефтеюганска Константин Насоновский, главный специалист организационно-правового отдела аппарата городского парламента Анжела Гарчинская, она же выступит в качестве секретаря конкурсной комиссии. Ещё четыре кандидатуры конкурсной комиссии будут назначены губернатором Югры. Народные избранники приняли решение о переносе даты думских каникул с 15 июля на 5 августа.

Напомним, Эльвира Бугай ушла с поста главы города по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова. В начале июня выяснилось, что в городе второй раз подряд не состоялся конкурс на должность главы.

Теги: Нефтеюганск, мэр, конкурсная комиссия


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