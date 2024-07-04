04 Июля 2024
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Общество Омская область
Фото: Антон Попурей

Хоценко: 18-миллионный гость выставки-форума "Россия" выиграл семейное путешествие в Омскую область 

За восемь месяцев работы Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ ее посетили 18 миллионов человек, а юбилейным гостем юная жительница Владимира, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В подарок ей досталась поездка всей семьей в Омскую область.

Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале.

"18 миллионов человек посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Юбилейным посетителем стала Елизавета из Владимира. Она пришла на выставку вместе с родителями и младшим братом Макаром. Всей семье Савиных вручили подарок - сертификат на путешествие в Омскую область. Ждем гостей у нас! Благодарю организаторов выставки-форума "Россия" за возможность открыть Омскую область жителям других регионов нашей необъятной Родины", - написал Виталий Хоценко в тг-канале.

(2024)|Фото: Антон Попурей

За восемь месяцев работы Международной выставки-форума "Россия" посетители смогли увидеть богатство и огромные перспективы страны. Все достижения, ее история и традиции были собраны на одной площадке, чтобы показать и прорывные открытия российских ученых, и современные технологии, и исторический путь России, и создание новых туристических маршрутов. Каждый мог найти то, что ему интересно.

Международная выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве закроется 8 июля.

Теги: выставка Россия, выигрыш, путешествие


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