Китайцы заинтересовались технологиями Белоярской АЭС

Белоярскую АЭС посетила делегация Китая высокого уровня.

Как сообщили Накануне.RU в управлении коммуникаций БАЭС, ее возглавил заместитель министра экологии и защиты окружающей среды, руководитель Государственного управления по ядерной безопасности Китая Дун Баотун. Визит китайцев на Урал состоялся по приглашению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В состав делегации вошли руководители и специалисты Министерства экологии и защиты окружающей среды, Национальной ядерной корпорации Китая. Также в ней были сотрудники Института атомной энергии, Корпорации ядерно-энергетической промышленности и нескольких атомных станций КНР.

Зарубежные гости встретились с руководством Белоярской АЭС. Также они посетили реакторное отделение, машинный зал и блочный пункт управления энергоблока №4. Китайцы ознакомились с технологическими особенностями реакторов на быстрых нейтронах, их безопасностью и перспективами данной технологии для эффективного развития атомной энергетики.

"Мы также хотим развивать данную технологию, поэтому заинтересованы в обмене опытом с Белоярской АЭС", - заявил Дун Баотун.

Напомним, в мае телекомпания "Первый канал" снимала фильм на Белоярской атомной электростанции об истории и перспективах российской атомной энергетики.