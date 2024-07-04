"Золотой" Роснефть-класс выпустился в Нефтеюганске: золотые медали получили 9 человек, серебряные - 2

Каждый третий выпускник Роснефть-классов в Нефтеюганске стал медалистом. Как сообщили представители градообразующего предприятия - ООО "РН-Юганскнефтегаз", "Роснефть" воспитывает молодые кадры со школьной скамьи с помощью программы "Школа - Вуз - Предприятие".

Самым успешным стал 11 "А" класс школы №13 - из 25 учеников золотые медали получили девять выпускников, еще двое закончили с серебряной медалью. Ребята из этого класса во время учебы демонстрировали успехи и в учёбе, и в спорте, и в творчестве. Во Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские состязания" они заняли второе место, а на семинаре для будущих нефтяников "Лестница к успеху" Роснефть-класс креативно представил свои команды.

Выпускник 2024 года, золотой медалист Артём Конаржевский, получил высший балл за ЕГЭ по физике и прославил школу, город и округ. Двух баллов до сотни не хватило за ЕГЭ по математике: Артём набрал 98 баллов. Молодой человек рассказал о том, как он достиг таких результатов:

"Мне было очень тяжело готовиться, но все мои старания окупились с лихвой. Взять эту вершину помогли родители, учитель физики Елена Самойленко и репетитор. Огромную роль в моём успехе сыграло обучение в Роснефть-классе, где я углубленно изучал профильные предметы: математику, физику, химию. Планирую поступать в Московский физико-технический институт и надеюсь, что полученное образование станет хорошим стартом в карьере".

Выпускной начался с обращения врио губернатора Югры Руслана Кухарука, который пожелал вчерашним школьникам найти призвание в родном регионе, быть верными своим принципам, прислушиваться к советам родителей и наставников.

Затем выпускников поздравил начальник отдела молодёжной политики ООО "РН-Юганскнефтегаз" Николай Нестеров. Он напомнил ребятам, что двери предприятия для них всегда открыты:

"Мы как представители крупной нефтяной компании хотели бы, чтобы наши выпускники профессионально развивались в нефтяной сфере. Мы, в свою очередь, всегда можем помочь вам с выбором специальности и направить вашу карьеру на правильный путь".

Поздравить выпускников пришли и молодые специалисты ООО "РН-Юганскнефтегаз", которые несколько лет назад так же стояли на сцене СОШ №13 и получали аттестаты. Ирина Кулешова и Ибрагим Казым-Наджат выразили благодарность учителям и родителям и пожелали будущим нефтяникам доброго пути.