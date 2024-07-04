Защита Попова просит завести дело о госизмене на "неустановленных лиц"

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о госизмене в отношении неустановленных лиц. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский, передает РИА Новости.

Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы.

Попову на Украине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), сообщила ранее адвокат.

В России военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Напомним, следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 133 млн рублей. Свою вину генерал не признает.