"Крепостное право без Юрьева дня": Госдума возмутилась, но запретила себе выезд за границу без согласования

Госдума сегодня одобрила в особом порядке (сразу в трех чтениях) законопроект, запрещающий депутатам и сенаторам без согласования в руководстве парламента выезжать за границу.

Ограничения есть и сейчас, но они носят скорее уведомительный характер.

"Депутаты и сенаторы могут стать объектом интереса иностранных спецслужб и преследования с их стороны. На территории стран, где есть соглашения с Интерполом или юрисдикция МУС, могут преследоваться российские парламентарии", - аргументировал инициативу ее автор, председатель комитета ГД по регламенту Олег Морозов.

Он отметил, что ограничение не будет распространяться на служебные командировки: "Служебные поездки должны стать основным видом выезда сенаторов и депутатов за рубеж".

За нарушение ограничения будет наказание – лишение мандата. Впрочем, это не обязательное правило, законопроект лишь вводит такую возможность.

Обсуждение законопроекта стало неожиданно бурным – на вопросы записалось 15 человек, большая часть – от "Единой России" и КПРФ. Депутаты в начале выступления оговаривались, что двумя руками "за", но есть нюанс: и тут они начинали излагать гипотетические ситуации, в которых им может помешать ограничение: поездки по партийной линии, смерть родственника или болезнь, наконец, очень многие отметили, что на поездки в братскую Белоруссию ограничение не должно распространяться. Морозов обещал подумать над Белоруссией и, возможно, включить этот пункт в положение о согласовании поездок. Депутат Валерий Гартунг напомнил о праве любого гражданина перемещаться свободно, закрепленном в Конституции.

Коммунист Николай Арефьев, представившись предварительно "не большим любителем ездить за границу", затем спросил: "Вот это крепостное право без Юрьева дня вы на какой срок вводите? На время СВО или без срока действия?".

Тут не выдержал спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Давайте проведем опрос, считают ли ваши избиратели вас крепостными. А то постоянные путешествия – еще работать не начали, а уже загореть хотят".

"Вы выберите – партийная деятельность или в Госдуме. Лазеек не должно быть. После принятия этой нормы убавится желающих избраться и отдохнуть тут. В преддверии отпусков вопрос рассматриваем. Если депутат на Байкал поедет – пожалуйста, на Волгу – мы поддержим, на Бали или Мальдивы – это неправильно в такой период для страны. Сейчас вся страна смотрит и думает, что нас волнует – поездка за рубеж? Если это так важно для вас – надо менять работу", - сказал Володин.

Он добавил, что "есть депутаты, которые отсутствуют не неделю и не две – их год нет" (и это действительно так – сложно припомнить ситуацию, когда в голосовании по какому-то вопросу участвовало бы хотя бы 445 из 450 депутатов. Сегодня, например, в голосовании участвовали только 410 человек (91% народных избранников).

"Дискуссия развернута на пустом месте. Ну, с другой стороны, каждый показал свои страхи", - отметил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. "Разговор надо было проводить в закрытом режиме", - улыбнулся в ответ Володин.

Он отметил, что 10 июля законопроект рассмотрит Совет Федерации, затем – подпишет президент, поэтому депутатам стоит планировать летние отпуска с учетом новых ограничений.