На свердловских дорогах ввели ограничения для большегрузов из-за жаркой погоды

На дорогах федерального значения в Свердловской области ввели ограничения на проезд для большегрузов в ближайшие три дня. По данным "Уралуправтодора", причиной тому жаркая погода, которую обещают в следующие дни.

"В связи с температурой воздуха свыше 32°C вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области", - говорится в сообщении,

Ограничения будут действовать с 08.00 до 20.00 ежедневно до 6 июля включительно.

Напомним, что сегодня МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре в +36 градусов, которую прогнозируют синоптики на 4 и 5 июля. Граждан просят соблюдать правила безопасности, а в случае происшествия звонить по телефонам: 101, 112.