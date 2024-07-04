В Госдуме предложили запретить экс-депутатам ездить за границу без согласования

Депутаты Госдумы поручили комитету по безопасности проработать возможность ограничения выезда из страны депутатов и сенаторов, у которых уже завершились полномочия. Тому же комитету предлагают рассмотреть и возможность законодательно запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.

"Нечего им [депутатам и их семьям] там [за границей] делать по большому счету", - сказал представитель КПРФ Алексей Куринный во время обсуждения запрета для депутатов и сенаторов на выезд за границу без согласования с руководством Госдумы / Совета Федерации. Куринный предложил не пускать "на шопинг" жен депутатов, а их детей – на обучение в иностранные школы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с тем, что такие нормы можно проработать, но при этом не прокомментировал тот факт, что оппозиционные партии уже вносили подобные законопроекты – их отклоняли.