Пашинян сообщил, что Армения готова к стратегическому партнерству с США

Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США, передает ТАСС.

По словам премьера, партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.

Отмечается, что Армения придает "важность роли США" в установлении мира в регионе.

Ранее глава МИД республики Арарат Мирзоян заявлял, что в Армении рассматривают возможность вступления в Евросоюз, чтобы "противостоять текущим вызовам". По его словам, ЕС и США содействуют демократическим реформам в Армении. Он считает важным расширить круг партнеров и союзников.