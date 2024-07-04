На Урале задержали похитителя денег из храма, собранных для бойцов СВО

Полицейскими из подразделения уголовного розыска ОВД Сысерти раскрыта дерзкая кража денег из местного храма "Симеона и Анны". Средства предназначались для нужд бойцов СВО.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожный сигнал о краже поступил в дежурную часть отдела полиции утром 27 июня. За помощью к представителям МВД обратился настоятель церкви, который сообщил, что ночью неизвестный, взломав входную дверь, проник в помещение лавки и похитил из кассы более 140 тысяч рублей. Деньги были собраны прихожанами для мобилизованных воинов.

Начальник территориального ОВД полковник Дмитрий Прутьян взял преступление на свой личный контроль. Он подключил наиболее опытных сыщиков, которые проверили алиби лиц, состоящих на учетах, а также склонных к противоправной деятельности. В итоге хищение не осталось безнаказанным: задержан неоднократно судимый за подобные криминальные проступки житель поселка Верхняя Сысерть 1999 года рождения.

"Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тысяч рублей будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем. По данному факту следственным подразделением полиции Сысерти возбуждено уголовное дело", - отметил полковник Горелых.

Статья о краже предусматривает до 5 лет лишения свободы. Как добавил Валерий Горелых, настоятель уральского храма отец Дмитрий выразил сотрудникам полиции искренние слова благодарности за оперативность в раскрытии резонансного преступления.