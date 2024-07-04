Возить жителей Екатеринбурга на "Иннопром" будет электробус "Генерал"

Гости международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге смогут доехать до места проведения на новеньком электробусе "Генерал". Сейчас он находится на тестовой обкатке.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, транспорт будет развозить пассажиров на маршруте от Ботанической до ЭКСПО и обратно. Современные троллейбус-электробус выпускает "ПК Транспортные системы".

На технической обкатке сейчас также находится трамвай "Достоевский", спроектированный уральцами в ретро-стиле. С 8 по 10 июля он будет ездить по урезанному маршруту №18 - от Шарташа до гостиницы Исеть. Записаться на поездку можно будет через группы Уралтрансмаш в соцсетях.

Напомним, "Иннопром-2024" пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля включительно. Ранее мы писали о том, чего именно стоит ожидать от выставки в этом году, а также - как будет организован транспорт.