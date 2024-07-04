Политолог: Арест экс-мэра Нового Уренгоя – результат случайной "разработки"

Политолог Александр Безделов, комментируя в разговоре с Накануне.RU арест бывшего замглавы Ямала и экс-руководителя Нового Уренгоя Андрея Воронова, сообщил, что не надо искать в этой истории подвох. Никакой заранее готовой "папочки", где хранились бы какие-то материалы на Воронова, не было, компетентные органы просто "копнули" и нашли.

"Арест Воронова – проявление федерального тренда на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти регионов. Есть различные примеры – например, Вахрин в Тюменской области. Иногда поднимают очень старые дела", - сказал Безделов.

При этом ситуация с Вороновым – не "наезд" на губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, а системная борьба, которой занимаются правоохранительные органы.

"На Артюхове это вряд ли серьезным образом отразится. Судя по тому, что Воронов незадолго до ареста ушел в отставку, Артюхов был в курсе ситуации. То, что глава региона узнал об этом не из прессы, о многом говорит", - говорит политолог, уточняя, что все-таки репутационный, но не фатальный удар по губернатору эта ситуация нанесет.

При этом тот факт, что "работа" по Воронову началась именно сейчас, Безделов назвал совпадением – просто нашли, за что "взять", и это случилось.

"Не думаю, что на Воронова лежала какая-то "папочка". Если правоохранительным органам на каждого члена регионального правительства, мэра собирать "папочки", то когда работать? У ФСБ на Ямале не такая большая численность сотрудников, чтобы разбираться во всем этом. Думаю, так совпало. Просто его взяли в разработку и что-то нашли. Может, кто-то пожаловался. Не могу сказать точно, не видел материалов дела, не думаю, что "папочка" ждала своего времени", - говорит Безделов.

При этом политолог отмечает, что арест Воронова произошел не вовремя, с точки зрения подготовки к юбилею Нового Уренгоя (отметят в 2025 г.), на который, к слову, уже приглашен президент Владимир Путин. При этом радикально на жизни Нового Уренгоя арест Воронова не отразится, считает Безделов. И.о. главы города Антона Колодина политолог назвал эффективным руководителем, что подтверждено как раз фактом назначения на пост главы крупнейшего города Ямала.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка Воронова, его место занял экс-глава Пуровского района Ямала Антон Колодин. 3 июля в Москве Андрей Воронов арестован. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямала, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилому дому. Он получил это за общее покровительство коммерческой деятельности компании и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на Ямале.