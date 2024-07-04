В Екатеринбурге по требованию полиции отменили концерт рэпера Slimus

В Екатеринбурге окончательно отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев). Об этом сегодня сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с "высказываниями Slimus против СВО и пропагандой наркотиков". Позже сам артист сообщил, что МВД запросило лингвистическую экспертизу треков, исполняемых на концерте, который перенесли с середины июня на начало июля.

Выступление в Екатеринбурге должно было состояться сегодня, 4 июля, на сцене клуба "Фабрика". Еще вчера рэпер в своих соцсетях уверял, что все в силе и концерт состоится. Однако сегодня днем, за несколько часов до начала, мероприятие внезапно отменили.

Как сообщили организаторы на странице в соцсети, концерт Slimus в столице Урала отменен по требованию полиции. В документе из МВД, который прилагается к сообщению, сказано, что силовики выявили в интернете множество комментариев граждан и общественников, которые настаивают на нежелательности концерта и говорят о "возможных противоправных деяниях" во время его проведения. Кроме этого, в связи с событиями в стране (в том числе терактами в Дагестане с десятками погибших) сохраняются риски террористической опасности.

Исходя из этого, в полиции не согласовали проведение концерта. В МВД отметили, что если музыкант все же выступит, организаторов привлекут к административной и уголовной ответственности.

"Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей", - заявляла ранее в своих соцсетях Екатерина Мизулина.