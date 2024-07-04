Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону – офис президента Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг анонс американского журналиста Такера Карлсона, который намекнул на скорый выход интервью с президентом Украины.

По словам Сергея Никифорова, в графике Зеленского нет такого интервью.

"Мистеру Такеру Карлсону стоит более внимательно проверить свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал Никифоров в соцсети.

Такер Карлсон ранее написал в X: "Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались получить его два года, и особенно активно [пытались] после интервью с Путиным в феврале. Цель — предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Надеемся, [интервью] скоро выйдет".

В феврале этого года действительно вышло интервью Карлсона с Путиным. Также журналист пообщался с российским философом Александром Дугиным и с основателем Telegram Павлом Дуровым.