В Дагестане задержали предполагаемых боевиков группировки, напавшей на церкви

В Дагестане задержали троих предполагаемых боевиков из группировки, которая совершила нападения на религиозные учреждения в республике, сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, задержанные планировали взрывы и поджоги в Дагестане. Двое задержанных родом из Сергокалинского района, как и большинство ликвидированных 23 июня террористов. Во время обысков у боевиков нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, у одного из них был листок, на котором мужчина приносит присягу ликвидированному главарю банды Осману Омарову.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.

В результате терактов в Дагестане погибли 22 человека, среди них - пятеро гражданских.