В Перми предприятие оштрафовано за перелом ног работника
АО "Пермметалл" оштрафовано за травмы работника, полученные в результате несчастного случая.
В марте пострадавший получил сложный перелом обеих ног из-за нарушения работодателем требований законодательства об охране труда. В частности, при производстве не было контроля со стороны ответственных за технику безопасности промышленного процесса.
Директору предприятия внесено представление. Юрлицо привлечено к административной ответственности по статье "Нарушение государственных нормативных требований охраны труда". Общая сумма штрафов составила 180 тыс. руб., сообщает прокуратура Пермского края.