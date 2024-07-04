В Госдуме предложили ограничить стоимость эвакуации неправильно припаркованных машин

В Госдуму внесут законопроект об ограничении стоимости эвакуации машин. Предлагается ограничить эту сумму 20% от прожиточного минимума.

Автор законопроекта – глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов – указывает на то, что сейчас штраф за нарушение правил остановки или стоянки составляет 500-3000 руб. При этом расходы за эвакуацию и хранение на штрафстоянке тоже ложатся на автомобилиста, таким образом он фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание.

Нилов также предлагает освободить вообще от платы за эвакуацию и штрафстоянку машины ВС РФ, Росгвардии и т.д.