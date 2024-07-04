Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в Белгородской области

ВСУ с помощью беспилотников атаковали три автомобиля в Белгородской области, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок, уточнил губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу. У мужчины и женщины – баротравмы, у еще одного мужчины — ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма, у 12-летней девочки – контузия.

На этом же участке дороги еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, у машины повреждена кабина.

29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали ехавшие по дороге автомобили в Белгородской области. Сообщалось, что ранены три мирных жителя.