В Прикамье пассажир поезда проткнул ногу штырём, выходя из поезда

В Пермском крае 19-летний пассажир поезда Улан-Уде – Москва, выходя на станции Чад, проткнул штырём ногу. Проводник и начальник поезда якобы оставили парня на перроне ждать "скорую", которая в итоге не приехала.

По предварительным данным, 19-летний Саша ехал на поезде из Улан-Удэ в Москву. Он должен был выходить на станции Чад (Октябрьский городской округ Пермского края), где ремонтируют платформу, и выход из некоторых вагонов был запрещён. Проводник одного из таких вагонов (где как раз и ехал пострадавший) по какой-то причине открыла дверь пассажирам и сказала им выходить. В результате парнишка спустился прямо на штырь. На место вызвана начальник поезда, которая сказала Саше, что сейчас вызовет "скорую", и ушла обратно. Поезд уехал, но скорая так и не прибыла.

В итоге парень на одной ноге допрыгал через пешеходный мост на парковку, и уже оттуда его забрали родственники и сами довезли до больницы. Там врачи смогли вытащить штырь из его ноги, пишет telegram-канал Baza.