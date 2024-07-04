Путин снова намекнул на готовность немедленно прекратить огонь и начать переговоры

Предложенный Россией план по Украине в случае готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Напомним, у Путина два условия прекращения огня и начала переговоров: вывод ВСУ за административные границы Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.

Путин также поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта и заявил о готовности Москвы учитывать их.