Путин снова намекнул на готовность немедленно прекратить огонь и начать переговоры
Предложенный Россией план по Украине в случае готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Напомним, у Путина два условия прекращения огня и начала переговоров: вывод ВСУ за административные границы Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.
Путин также поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта и заявил о готовности Москвы учитывать их.