Охранник с Уралмаша спас арт-объект, созданный юными учениками школы "ЧО"

В Екатеринбурге вандалы сломали и попытались утащить арт-объект, созданный детьми в рамках школы паблик-арта "ЧО". Спас фигуру из огромного конструктора начальник отдела безопасности Уральского центра народного искусства имени Родыгина Сергей Ведерников. Подробнее о том, что произошло на Уралмаше, Накануне.RU рассказали в пресс-службе "ЧО".

Накануне неизвестные открутили скульптуру от постамента в попытке украсть, однако довести дело до конца не сумели и бросили детали на землю. Их во время обхода и обнаружил Сергей Ведерников. Он распорядился перенести арт-объект во двор учреждения, чтобы уберечь, а после передать истинным владельцам. Охранник предполагает, что именно вес в 50 кг помешал злоумышленникам украсть скульптуру. Неизвестных также мог кто-то спугнуть.

Арт-объект придумали прошлым летом в мастерской "Как нескучно перейти площадь?", которая проходила в кинотеатре "Зара". По задумке площадь, о которой идет речь в названии, – это пространство перед кинотеатром, где позже и разместили паблик-арт-объекты.

В скульптуре прохожие могли узнать тот самый металлический конструктор из детства, выпускаемый одним из ведущих предприятий Эльмаша - заводом им. Калинина. Прямо на площади дети вместе с родителями продумывали дизайн и форму фигур. Уже после установки скульптура стала не просто арт-объектом, а частью целой игры. Юные создатели придумали маршрут с вопросами, который соединял бы все работы и оживлял эту необжитую территорию.

К сожалению, не все оценили детские старания, и уже вскоре неизвестные сдвинули фигуры в угол площади, после чего те отправились зимовать во двор Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. Их цифровые копии появились в метавселенной "ЧО".

Команда паблик-арт-программы не оставила идею вернуть фигуры в игру, чтобы они помогали людям нескучно переходить из точки в точку. Позже скульптуры поселились у Уральского центра народного искусства имени Родыгина. Каждая деталь отражает личную историю и воспоминание участников мастерской о жизни в микрорайоне.