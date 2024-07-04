На "путинскую" пересдачу ЕГЭ записались 116 тысяч выпускников

На пересдачу одного предмета ЕГЭ, которую в этом году своим распоряжением ввел Владимир Путин, записалось более 116 тыс. выпускников этого года, сообщили в Рособрнадзоре.

Выпускники могли выбрать для пересдачи любой из уже сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Пересдача пройдет 4-5 июля. Результаты выпускники получат не позднее 17 июля. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.

Заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ. Больше всего желают пересдать обществознание (более 31 тыс. человек), еще более 21 тыс. хотят пересдать информатику. 12 тыс. записались на пересдачу русского языка, 11 тыс. – на химию, столько же – на профильную математику, 8 тыс. – на биологию.

Географию хотят пересдать всего 247 российских выпускников. Но еще меньше – "единичные случаи" – хотят пересдавать немецкий, французский, испанский и китайский языки.