ФСБ задержала полковника ВДВ Городилова, находящегося под санкциями США

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Как сообщает "Коммерсантъ", его подозревают в особо крупном мошенничестве.

По информации издания, гвардии полковника задержали в Рязани, а затем доставили в Москву. Какие-либо детали дела пока неизвестны.

В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области указом министра обороны Артему Городилову было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ. В мае в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске, отмечает газета.

В 2023 году Городилова включили в санкционные списки людей, которым запрещен въезд в США.