04 Июля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В новом парке Академического предложили сделать детскую площадку

Жители Академического района Екатеринбурга предложили сделать в новом парке современную детскую площадку – как в центральных парках города.

Напомним, новый парк площадью 16 га будет создан в микрорайоне Краснолесье, в квартале улиц Краснолесья – Вонсовского – Мехренцева – Чкалова в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга. Сейчас на этом месте необустроенная зеленая зона, которую используют для отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", чтобы сделать новую рекреацию не просто современной, а максимально полезной для района, жителям предложили оставить свои пожелания по организации и наполнению будущего парка и даже войти в рабочую группу и взаимодействовать с архитекторами в ходе благоустройства. Весь июнь компания собирала пожелания жителей в Telegram-канале "7 квартал Академического", а также на площадке соседского центра в микрорайоне Краснолесье, чтобы учесть их при разработке проекта.

Парк в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"До конца лета мы составим перечень всех собранных пожеланий и проанализируем их. Но уже сейчас видно, что основными пользователями парка являются родители маленьких детей – пожеланий от них больше всего. Им важна безопасность и комфорт – есть запрос на современные детские площадки, песочницы и развивающие комплексы, какие установлены в благоустроенных городских парках – Зеленой роще, Парке XXII партсъезда. Кроме того, для комфортного пребывания в парке жителям нужно освещение, уборные, велопарковки, а также регулярная уборка территории и обработка от клещей. Важные предложения касаются проработки тропиночной сети – разделение пешеходных и велосипедных маршрутов, сохранение транзитных путей к домам вокруг будущего парка. Мы благодарны жителям за все предложения и замечания, постараемся учесть максимум из них, чтобы сделать удобный, современный парк, который станет гордостью района и любимым местом отдыха жителей", - отметил директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Парк в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо жителей, свои предложения подготовят и ученые Ботанического сада УрО РАН: они помогут сохранить биоразнообразие территории, а также насытить ее новыми растениями. До конца лета на территории будущего парка будет проведена санитарная очистка: "Атомстройкомплекс" уберет сухостой, поваленные деревья и ветки.

Теги: площадка, парк, Академический


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