ТМК организует чемпионат профмастерства "Игры мастеров" на четырех заводах компании

Трубной металлургической компанией (ТМК) организован шестой Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров".

Как сообщает пресс-служба ТМК, среди более 370 участников есть сотрудники ТМК, предприятий-партнеров, а также учащиеся "Профессионалитета" и профильных учебных заведений. Все они выполнят конкурсные задания на четырех предприятиях компании: Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Волжский трубный завод (ВТЗ), а также в лабораториях и мастерских учебных заведений.

В две категории участников входят молодые специалисты (до 28 лет) и опытные сотрудники (старше 29 лет). В рамках чемпионата для участников также будут организованы деловая и развлекательная программы, состоятся спортивные мероприятия. Корпоративный чемпионат "Игры мастеров" проводится в ТМК с 2018 года.