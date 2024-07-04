Генпрокуратура вынесла представление главе ФСИН из-за участившихся побегов

Генеральная прокуратура России вынесла представление директору ФСИН из-за увеличившегося числа побегов из колоний-поселений. О ситуации также доложено министру юстиции, в чьем ведении находится работа службы.

В надзорном ведомстве сообщили, что провели проверку, которая "вскрыла нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения".

В Генпрокуратуре заявили, что ФСИН приняла меры, поэтому по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза.