Директора компании задержали по делу о массовом отравлении людей в кафе в Братске

Директора компании задержали по делу об отравлении более 30 человек в кафе в Братске.

"62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания", - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу кафе "Мехико". В работе заведения выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства. К врачам с жалобами обратились 32 человека, 31 из них был госпитализирован, среди них 8 – дети. По результатам исследований, у десяти заболевших обнаружена ДНК сальмонелл.