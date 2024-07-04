В "Кольцово" пассажир "заминировал" самолет, так как не успел на рейс

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" пассажир решил "заминировать" самолет компании "Россия", поскольку не успел на свой рейс.

Как передает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошел вечером 3 июля. Пассажиры рейса SU6790 "Екатеринбург - Пенза" уже расселись на борту Superjet-100 (RA-89185) и приготовились к полету, однако их внезапно попросили покинуть самолет - поступило сообщение о минировании воздушного судна.

Сотрудники службы авиационной безопасности провели дополнительный осмотр самолета и багажа, однако не обнаружили ничего подозрительного.

Как оказалось, один из пассажиров рейса, который не успел на посадку, решил сообщить о бомбе на борту. Злоумышленника сразу вычислили и отправили в линейный отдел полиции для оформления административных протоколов.

Рейс же благополучно вылетел в Пензу с небольшой задержкой.