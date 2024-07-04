04 Июля 2024
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Фото: Накануне.ru

У Нового Уренгоя в августе появится новый мэр

Депутаты думы Нового Уренгоя утвердили досрочную отставку арестованного экс-мэра города Андрея Воронова. Это произошло на 50-ом внеочередном заседании городского парламента.

Кроме того, депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Нового Уренгоя. Документы можно подать с 18 июля по 6 августа. Конкурс состоится 22 августа. Создана комиссия, которая после проведения закрепленных законом процедур подведет итоги конкурса, сообщает мэрия газовой столицы России.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка Воронова, его место занял экс-глава Пуровского района Ямала Антон Колодин. 3 июля в Москве Андрей Воронов арестован. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямала, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилому дому. Он получил это за общее покровительство коммерческой деятельности компании и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на Ямале.

Теги: Новый Уренгой, депутаты, конкурс, мэр


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