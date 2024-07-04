ЦБ поднимет ключевую ставку в июле до 17-18%

Центральный банк России больше не будет сдерживать повышение ключевой ставки на фоне ускоряющейся инфляции. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на ближайшем заседании совета директоров 26 июля будет обсуждаться повышение ставки рефинансирования с текущих 16% до 17% или даже 18%. "Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".