Ле Пен назвала провокацией поддержку ее партии со стороны МИД России

Один из лидеров французской крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен дистанцируется от ассоциаций с Россией. Она назвала провокацией появление своей фотографии в соцсетях МИД РФ о выборах в парламент Франции.

"Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством [во внутренние дела Франции]", — сказала Ле Пен в эфире TF1.

По ее словам, если бы российские власти были заинтересованы в победе "Национального объединения", то не сделали бы подобную публикацию, передает ТАСС.

В российских властных кругах очень радуются победе партии Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции (хотя ко второму туру, вероятнее всего, ситуация изменится). Так, в посте Министерства иностранных дел России в соцсети X говорилось в связи с победой "Национального объединения", что "во французском обществе растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата Вашингтона и Брюсселя".