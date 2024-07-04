Рейс "Аэрофлота" из Сочи в Екатеринбург задержали на 8 часов

Рейс из аэропорта Сочи в Екатеринбург задерживается на 8 часов.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс SU-2918 авиакомпании "Аэрофлот" до столицы Урала должен был отправиться сегодня, 4 июля, в 9 часов. Однако вылет отложили, новое время отправления – 17 часов.

Причины задержки не уточняются.

Напомним, также на этой неделе в аэропорту Антальи массово задерживались рейсы за рубеж, в том числе в Россию. Так, прибытие рейса в Сочи планировалось с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

Сообщалось, что причиной массовых сбоев стала забастовка турецких авиадиспетчеров. Кроме этого, сказался высокий туристический сезон.