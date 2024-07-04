04 Июля 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ

Алексей Текслер: Креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвовал в работе форума «Российская креативная неделя» в Москве. В рамках деловой программы состоялось заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы», возглавляемой Алексеем Текслером. Главный вопрос повестки касался механизмов увеличения доли креативных индустрий в экономике России.

С приветственном словом к участникам заседания обратился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Алексей Текслер как руководитель Комиссии отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий сегодня – вовлечение в этот процесс большего количества регионов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«При этом креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», - уточнил губернатор.

Целевые показатели, установленные Концепцией развития креативных индустрий, обозначают, что к 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна вырасти почти в три раза (с 2,21% до 6%), а занятость населения в креативном секторе – с 4,67% до 15%.

В Челябинской области этот сектор экономики развивается динамично. Около 67 млрд рублей составляет выручка организаций креативных индустрий. На данный момент доля креативной экономики в ВРП Челябинской области составляет около 3%.

«У нас активно развивается индустрия моды. В ходе проведения в Челябинске «Российской креативной недели - Урал» родилась идея провести показ моды в селе Париж Челябинской области. Здесь ежегодно проходит Парижский полумарафон. Мы практически за месяц организовали событие, в котором приняли участие в основном наши челябинские дизайнеры. Будем это направление развивать и следующее такое мероприятие проведем с чуть большим размахом, привлекая модельеров из других регионов. Мероприятие будет регулярным. Всем, кому интересна мода, смогут приехать в наш маленький Париж», - сообщил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, как в регионах России развивается нормативная база в сфере креативных индустрий и озвучил некоторые из дополнительных показателей креативности регионов.

Так, по его словам, Челябинская область занимает 6-е место по количеству грантов Президентского фонда культурных инициатив по креативным и творческим проектам, пятое место – по количеству покупок с Пушкинской карты, десятое место – по количеству запланированных мероприятий на «Яндекс.Афише».

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова поддержала инициативу по совместной разработке методики декомпозиции целей Концепции с учетом специфики регионов и креативных индустрий.

«Мы плотно и плодотворно работаем с регионами, форум «Российская креативная неделя» каждый год расширяет свою географию. Каждый из регионов России имеет свои особенности – сильные стороны, на которые они делают ставку в отношении развития креативных индустрий. И для каждого региона целевые показатели необходимо ставить с учетом его особенностей развития: экономических, культурных, с учетом креативной специализации, количества вузов и креативных кластеров», - отметила Марина Абрамова.

Директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде отметила, что за пять лет серьезно трансформировалось понятие креативных индустрий, креативной экономики.

(2024)|Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ

«Сейчас уже 54 региона внедряют стандарт развития креативных индустрий, разработанный нашим центром развития креативной экономики АСИ, основной целью которого в рамках участия в заседании комиссии Госсовета было показать реализацию проектов, их статус и проработку с учетом реализации национальных целей майских указов», — рассказала Черкес-заде.

Алексей Текслер высказал мнение, что необходимо разработать меры государственной поддержки для малого бизнеса, который работает в сфере креативных индустрий.

"Креативными индустриями занимается как малый бизнес, так и бизнес крупнее. С учетом роста нужно точно поддерживать малый креативный бизнес и делать это отдельным мейнстримом", - уверен губернатор Челябинской области.

На Южном Урале такой поддержкой будут заниматься как минимум на уровне региона. Внедрение соответствующих мер поддержки также будет предложено на федеральном уровне.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, форум проходит в столице с 3 по 7 июля, в деловой программе участвует более 500 экспертов.

Теги: алексей текслер, креативные индустрии, новиков, господдержка, комиссия госсовета, форум российская креативная неделя


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