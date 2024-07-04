Алексей Текслер: Креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвовал в работе форума «Российская креативная неделя» в Москве. В рамках деловой программы состоялось заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы», возглавляемой Алексеем Текслером. Главный вопрос повестки касался механизмов увеличения доли креативных индустрий в экономике России.

С приветственном словом к участникам заседания обратился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Алексей Текслер как руководитель Комиссии отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий сегодня – вовлечение в этот процесс большего количества регионов.

«При этом креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», - уточнил губернатор.

Целевые показатели, установленные Концепцией развития креативных индустрий, обозначают, что к 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна вырасти почти в три раза (с 2,21% до 6%), а занятость населения в креативном секторе – с 4,67% до 15%.

В Челябинской области этот сектор экономики развивается динамично. Около 67 млрд рублей составляет выручка организаций креативных индустрий. На данный момент доля креативной экономики в ВРП Челябинской области составляет около 3%.

«У нас активно развивается индустрия моды. В ходе проведения в Челябинске «Российской креативной недели - Урал» родилась идея провести показ моды в селе Париж Челябинской области. Здесь ежегодно проходит Парижский полумарафон. Мы практически за месяц организовали событие, в котором приняли участие в основном наши челябинские дизайнеры. Будем это направление развивать и следующее такое мероприятие проведем с чуть большим размахом, привлекая модельеров из других регионов. Мероприятие будет регулярным. Всем, кому интересна мода, смогут приехать в наш маленький Париж», - сообщил Алексей Текслер.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, как в регионах России развивается нормативная база в сфере креативных индустрий и озвучил некоторые из дополнительных показателей креативности регионов.

Так, по его словам, Челябинская область занимает 6-е место по количеству грантов Президентского фонда культурных инициатив по креативным и творческим проектам, пятое место – по количеству покупок с Пушкинской карты, десятое место – по количеству запланированных мероприятий на «Яндекс.Афише».

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова поддержала инициативу по совместной разработке методики декомпозиции целей Концепции с учетом специфики регионов и креативных индустрий.

«Мы плотно и плодотворно работаем с регионами, форум «Российская креативная неделя» каждый год расширяет свою географию. Каждый из регионов России имеет свои особенности – сильные стороны, на которые они делают ставку в отношении развития креативных индустрий. И для каждого региона целевые показатели необходимо ставить с учетом его особенностей развития: экономических, культурных, с учетом креативной специализации, количества вузов и креативных кластеров», - отметила Марина Абрамова.

Директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде отметила, что за пять лет серьезно трансформировалось понятие креативных индустрий, креативной экономики.

«Сейчас уже 54 региона внедряют стандарт развития креативных индустрий, разработанный нашим центром развития креативной экономики АСИ, основной целью которого в рамках участия в заседании комиссии Госсовета было показать реализацию проектов, их статус и проработку с учетом реализации национальных целей майских указов», — рассказала Черкес-заде.

Алексей Текслер высказал мнение, что необходимо разработать меры государственной поддержки для малого бизнеса, который работает в сфере креативных индустрий.

"Креативными индустриями занимается как малый бизнес, так и бизнес крупнее. С учетом роста нужно точно поддерживать малый креативный бизнес и делать это отдельным мейнстримом", - уверен губернатор Челябинской области.

На Южном Урале такой поддержкой будут заниматься как минимум на уровне региона. Внедрение соответствующих мер поддержки также будет предложено на федеральном уровне.

Напомним, форум проходит в столице с 3 по 7 июля, в деловой программе участвует более 500 экспертов.