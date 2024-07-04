Белоруссия официально стала членом ШОС

Белоруссия официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит организации в Астане начался с подписания соответствующих документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, отметив, что республика за короткий период выполнила все необходимые процедуры.

Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля в Казахстане. Участники встречи планируют подписать пакет из 24 совместных документов. Также они примут итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства, сообщает РИА Новости.

В прошлом году Иран официально вступил в ШОС, став девятым членом межгосударственного объединения.