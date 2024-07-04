Глава Ханты-Мансийской митрополии благословил нового мэра Сургута

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел благословил нового мэра Сургута Максима Слепова и подарил градоначальнику икону Спасителя. Детали мэр привел в своем telegram-канале.

"Получить благословение от Ханты-Мансийской епархии не просто почетное событие, но и очень ответственное. Владыка Павел вручил мне письмо со словами напутствия и подарил икону Спасителя. Подарок очень тронул, а строчки письма не только взволновали, а стали добрым наставлением в моей дальнейшей профессиональной деятельности", - написал Слепов.

В Сургуте 3 июля состоялось внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты избрали новым мэром города спикера думы Максима Слепова.