В Екатеринбурге спортшкола заплатит юному хоккеисту, получившему травму на тренировке

В Екатеринбурге со спортивной школы взыскана компенсация в пользу подростка, травмированного на тренировке по хоккею.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в январе 2023 года: находясь на ледовой арене, подросток столкнулся с другим игроком. В итоге пострадавший получил травму в виде перелома 3-4-5 грудных позвонков.

Как показала проверка, тренер хоккейной группы не обеспечил контроль за поведением воспитанников на льду. Более того, спортшколой оказался нарушен порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися.

По итогам проверки руководитель школы и тренер группы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура подала иск о взыскании со спортивной школы компенсации морального вреда. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу юного хоккеиста 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал компенсацию с владелицы собак, напавших на школьника.