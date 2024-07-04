Депутат Алексей Вихарев помог с благоустройством поселка в ДНР

Глава фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с благоустройством в подшефном для Свердловской области Тельмановском муниципальном округе (ДНР). Депутат выступил в качестве организатора добровольческого проекта "Волонтерский десант" и экологического субботника, в рамках которого свердловские и донецкие волонтеры привели в порядок местные места отдыха.

Гуманитарную помощь собирали целой командой совместно с правительством Свердловской области и компанией "Сима-ленд". От Алексея Вихарева накануне из Екатеринбурга отправились в новые территории элементы благоустройства – скамейки, урны и информационный стенд. Следом за фурой в ДНР поехали волонтеры.

"Восстановление новых территорий – сегодня одна из приоритетных задач для нашей страны. Активно помогаю в этом направлении. Следом за фурой с гуманитарной помощью и элементами благоустройства в ДНР уехали активисты моего Волонтерского центра. Ребята провели субботник, установили скамейки и урны. Очень хочется, чтобы поселок и его жители поскорее вернулись к привычной жизни. Делаем для этого все возможное", - прокомментировал депутат.

Субботник прошел возле родника "Богатырь" и "Аллеи Дружбы", заложенной в честь 90-летия Свердловской области. Были покрашены детские площадки, убран весь мусор и заросли кустарников, установлены скамейки и урны, а также информационные стенды "Берегите природу". Помимо этого активисты почистили береговую линию озера Глухое и оказали поддержку ветеранам СВО Тельмановского муниципального округа. Экологический проект помог свердловским и донецким добровольцам обменяться опытом волонтерской деятельности и найти новых друзей.

"Для участников проекта "Волонтерский десант" провели мастер-классы по поведению в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи, игры на командообразование. В завершающие дни вышли на субботники в места отдыха и массового пребывания людей в Тельманова. Спасибо всем, благодаря кому восстанавливается наш подшефный поселок", - рассказал член общественной палаты Свердловской области Евгений Дайнес.

Напомним, в начале июня Алексей Вихарев отправил работающим в ЛДНР волонтерам автомобиль Toyota с запасным комплектом шин и запчасти для ремонта машин марки УАЗ. В июле передал десантникам на СВО специальное устройство – рюкзак "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W", который дестабилизирует работу дронов. За все время СВО депутат закупил и передал на фронт спецоборудование и гуманитарную помощь на общую сумму более 60 млн рублей.