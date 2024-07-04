Парламент Хакасии обратился к Мишустину из-за грозящего республике дефолта

Республика Хакасия фактически оказалась на грани дефолта – без помощи из федерального центра субъект не сможет обеспечить установленных законодательством расходных обязательств.

В связи с этим Верховный совет республики направил обращение в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Депутаты просят направить в Хакасию дополнительные 9,2 млрд руб., а также предоставить бюджетный кредит на замещение коммерческого кредита в размере 5 млрд руб., передает "Коммерсант".

По словам заместителя главы республики Михаила Побызакова, налоговые и неналоговые доходы в этом году сильно сокращаются, примерно на четверть от заложенной в проекте бюджета суммы.

"Это связано с падением налога на прибыль от алюминиевой и угледобывающей промышленности в условиях санкций на экспортно ориентированные отрасли российской экономики", - считает чиновник.

"Сейчас живых денег нет", — резюмировал Михаил Побызаков. Все доступные средства, по его словам, идут на первоочередные расходы. Например, на выплату зарплат и приобретение лекарств.

Другие чиновники из правительства Хакасии говорят, что у властей большие долги перед фермерами, нет денег на ремонт школ к новому учебному году.

Спикер Верховного совета республики Сергей Сокол считает, что речь идет вообще о выживании: "Мы имеем финансовую пирамиду. "Нам нечего есть" — говорим мы в Совете федерации. Сейчас мы примем обращение к премьер-министру. Везде, куда мы ни обращаемся "дайте денег!", не потому, что дайте нам денег на инвестиции, нам есть куда вложить, а дайте денег на поесть!".