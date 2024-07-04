В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара на складе в Березовском

В МЧС установили предварительную причину крупного пожара в уральском городе Березовский.

Напомним, накануне в Березовском горел склад с горюче-смазочными материалами на площади в 2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовались более 20 специалистов и 8 единиц техники. Очевидцы сообщали о взрывах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные дознаватели в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию. К пожару могло привести "тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легковоспламеняющейся жидкостью".

"Специалистами МЧС России рассматриваются и иные версии возникновения пожара. На месте проведен осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Роспотребнадзоре обещали проверить качество воздуха в Березовском, где горел склад в промзоне.