04 Июля 2024
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Политика За рубежом
Фото: twitter.com/joebiden

Байден заявил своим сторонникам, что прошел медицинское обследование после дебатов

Президент Джо Байден в среду вечером сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что он прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо, передает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещания.

Во время часовой встречи, вызванной усиливающимися опасениями по поводу здоровья и политической жизнеспособности Байдена, один губернатор спросил президента о его физическом состоянии. Байден упомянул, что в последние дни проходил обследование, и заявил, что он по-прежнему в добром здравии, постучав по дереву для пущего эффекта.

За несколько часов до этой встречи пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер уклонилась от прямых вопросов журналистов об обследовании Байдена после дебатов.

Издание сообщает также, что накануне Байден проводил совещание с национальным комитетом Демпартии и своим штабом и заявил однопартийцам, что "никто его не вытеснит". Он также сделал ряд звонков высокопоставленным лидерам Конгресса за последние несколько дней и перестроил свой график праздничных выходных, включив в него поездку в два колеблющихся штата и интервью с ABC News.

Несколько губернаторов, участвовавших во встрече, после общения с Байденом заявили, что "остаются с президентом" и будут его поддерживать.

"Сегодня мы увидели там парня, который, как мы все верили, впервые победит Дональда Трампа. И он действительно победил Дональда Трампа", — сказал губернатор Миннесоты Тим Уолц, председатель Ассоциации губернаторов-демократов и инициатор встречи.

Теги: джо байден, обследование, дебаты


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