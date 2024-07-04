Тюменскую область согреет "Лето в Тобольском кремле"

6 июля в Тюменской области начнется юбилейный, XV фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Его откроет концерт "Ключ к Сибири". Он пройдет в субботу на территории Софийского двора в Тобольске и начнется в 21.00.

Зрителей ждет яркая программа, наполненная произведениями Мусорского, Римского-Корсакова, Щедрина, Бородина, Рахманинова, Алябьева. На сцену также выйдут известные актеры и оперные певцы. В рамках фестиваля запланированы пять концертов. Два из них будут бесплатными. Речь идет о концерте духовной музыки в Церкви Захарии и Елизаветы (17.00 7 июля) и закрытии фестиваля "Лето в Тобольском кремле", когда театр оригинального жанра "Гелиос" представит в Саду Ермака огненное шоу-спектакль"Сибирь. Начало" (21.00 12 июля), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2023 г. заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что "Лето в Тобольском кремле" – главный тюменский музыкальный фестиваль под открытым небом.

"Такие события являются магнитами, притягивающими в регион туристов. Чтобы подобные проекты получались, нужен надежный партнер. В данном случае это компания СИБУР. В результате в эти дни отели в Тобольске переполнены гостями. Конечно, это свидетельство того, что у города есть перспективы для развития туризма и соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул он.

В 2024 г. фестивалю "Лето в Тобольском кремле" исполнится пятнадцать лет, а Тюменская область отметит 80-летний юбилей.

"Не буду раскрывать секретов, но идеи в связи с этим уже есть. Уверен, вместе с Тюменским филармоническим оркестром мы подарим жителям и гостям региона множество прекрасных концертов в новых форматах", - рассказал тогда Андрей Пантелеев.