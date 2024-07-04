Титульный спонсор "Урала" прекратил сотрудничество с командой после ее вылета из РПЛ

Футбольный клуб "Урал" и компания BetBoom прекратили сотрудничество. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

BetBoom и "Урал" работали вместе с 2020 года. Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

"ФК "Урал" благодарит BetBoom за четырехлетнее сотрудничество, которое было комфортным и взаимовыгодным. Желаем удачи нашим друзьям в дальнейшей работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что BetBoom был титульным спонсором "Урала" – логотип компании размещался на передней части игровых футболок клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона екатеринбургская команда вылетела из РПЛ в Первую лигу. Многолетний президент "Урала" Григорий Иванов остался на своем посту, хотя и заявлял о готовности уйти после провального сезона. Зато команду уже покинули несколько футболистов, в том числе ряд ключевых игроков.