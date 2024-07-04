Бывшего владельца "Пермалко" хотят признать экстремистом

Генеральная прокуратура России решила добиться признания водочного олигарха Юрия Шефлера (среди его компаний – "Пермалко" из Пермского края) экстремистом. Подан соответствующий иск.

Также надзорное ведомство планирует признать связанные с Шефлером компании экстремистскими и конфисковать их активы в России. Сотрудники прокуратуры установили очередное противоправное объединение, деятельность которого подлежит запрету в России. В него, по версии Генпрокуратуры, входят российский олигарх Юрий Шефлер, а также подконтрольные ему компании Amber Beverage Group Holdings S.a.r.l. и Stoli Group S.a.r.l., зарегистрированные в Великом Герцогстве Люксембург.

По версии надзорного ведомства, объединение активизировалось после госпереворота в Киеве в 2014 г. и событий на Донбассе, которые привели к образованию ДНР и ЛНР. Юрий Шефлер разделил с киевскими властями "ненависть к российскому народу, которая не может быть объяснена какой-либо целесообразностью". Своим поведением он "поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, проводимые ею подрывы гражданских объектов и убийства мирного населения по национальному признаку", пишет "Ъ".