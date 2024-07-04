Генералу Попову добавили обвинение в служебном подлоге

Следствие добавило в обвинение против экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова пункт о служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции, заявили в правоохранительных органах. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Свою вину генерал не признает.

Напомним, следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 133 млн рублей. 7 июня суд оставил Попова в СИЗО до 11 августа. Обвиняемый на суде заявил, что в зоне боевых действий он занимался построением обороны, а не хищением денег. Он добавил, что "не вылезал из окопов" и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". По словам Попова, "у него за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще".