Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Зеленского. Он сообщил о существовании договоренности о таком разговоре.

"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались получить его два года, и особенно активно [пытались] после интервью с Путиным в феврале. Цель — предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Надеемся, [интервью] скоро выйдет", - сообщил Карлсон.

В феврале этого года действительно вышло интервью Карлсона с Путиным. Также журналист пообщался с российским философом Александром Дугиным и с основателем Telegram Павлом Дуровым.