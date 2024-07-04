Аналитики: жители Свердловской области активизировались в поисках работы

Жители Среднего Урала активизировались в поисках работы. К такому выводу пришли аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно их исследованию, которое есть в распоряжении Накануне.RU, в июне-начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тысяч резюме. Это на 25% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Ощутимее всего год к году увеличили свою активность представители автомобильного бизнеса (+82%), рабочий персонал (+49,5%) и работники сферы логистики (+40,7%). Положительная динамика месяц к месяцу также сохраняется. В июне-начале июля было опубликовано или обновлено на 4% больше резюме, чем в мае.

По данным аналитиков, наибольшую долю в структуре резюме занимают сферы: "Продажи, обслуживание клиентов" и "Рабочий персонал" (по 17% резюме в общем объеме), "Домашний, обслуживающий персонал" (15%), "Транспорт, логистика, перевозки" (14%) и "Строительство, недвижимость" (12%).

Напомним, недавний опрос показал, что свердловчане стали реже увольняться с работы по собственному желанию.