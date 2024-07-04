В Госдуме не подержали идею сделать 8 июля выходным для многодетных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выступила против инициативы о введении дополнительного выходного дня 8 июля для многодетных семей.

По ее словам, выделение календарного праздничного дня лишь для одной категории граждан несет в себе ряд трудностей. Она указала, что неизвестно, как доказать работодателю факт многодетности, если дети уже выросли, и каким образом будут осуществляться компенсации этих выходных работодателям. Если для последних не будет этого предусмотрено, то они будут с опаской относиться к приему на работу многодетных граждан.

Парламентарий отметила, что 15 выходных — уже "многовато" для экономики страны. При этом День семьи, любви и верности является праздничным не только для многодетных граждан, потому нельзя сужать понятие этого дня и его масштабы для России только до многодетных семей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем.