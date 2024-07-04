В России запущен аналог YouTube

В России представили новый сервис "Платформа".

Он является аналогом американского видеохостинга YouTube. На отечественном ресурсе для пользователей будут доступны система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, а также субтитры к роликам. При этом модераторы "Платформы" станут ограничивать контент, нарушающий российские законы.

Платформу разработала российская IT-компания Rteam. Она предлагает интерфейс и функционал, приближенные к YouTube. Там реализована система рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны пользователям в разрешении вплоть до 4К с субтитрами — в их системе есть опция распознавания как русского, так и английского языков. Кроме того, у сервиса будет формат коротких роликов — аналог Shorts на YouTube.

Зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин на фоне запуска "Платформы" заявил, что вариант с замедлением скорости работы YouTube в России кажется более реалистичным, чем полная блокировка сервиса. Это может сыграть на руку самой "Платформе": гендиректор Rteam Андрей Талызин указал, что в настоящее время российский видеохостинг может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду, сообщают "Известия".

До этого в России уже были запущены сервисы, которые могут выступать в качестве замены YouTube. Среди них - RuTube и "VK Видео".

Ранее в Госдуме также заявляли, что в России пока нет адекватной и полноценной замены YouTube, поэтому думать о блокировке этого сервиса преждевременно. Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ.