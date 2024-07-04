В Минобрнауки назвали наиболее популярные у абитуриентов вузы в 2024 году

Самый большой конкурс при поступлении в российские вузы в 2024 году наблюдается в столичных университетах, среди которых Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, МГТУ им. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова.

Как заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1", "высокие конкурсы в Новосибирском государственном университете, в Екатеринбурге очень большой популярностью пользуется Уральский государственный юридический университет". "Большие конкурсы в Казани, как в классический университет, так и медицинские. Ну и Томск традиционно пользуется большой популярностью у студентов из самых разных регионов", - заявил министр.

Фальков также отметил, что среди популярных направлений подготовки - теоретическая прикладная физика, теоретическая прикладная лингвистика, программная инженерия, востоковедение и африканистика, а также медиакоммуникации.

Приемная кампания в российские высшие и средние профессиональные учебные заведения началась 20 июня. В ней участвуют более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей.